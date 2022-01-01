Selskapskatalog
Celonis
Celonis Lønninger

Celoniss lønn varierer fra $42,346 i total kompensasjon per år for en Forretningsanalytiker på laveste nivå til $205,800 for en Personalavdeling på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Celonis. Sist oppdatert: 9/10/2025

$160K

Programvareutvikler
IC1 $69.5K
IC2 $102K
IC3 $120K
IC4 $160K

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Produktleder
Median $150K
Salgsingeniør
Median $170K

Forretningsanalytiker
Median $42.3K
Ledelsesrådgiver
Median $200K
Programvareutviklingsleder
Median $178K
Produktdesigner
Median $94.3K
Kundeservice
$181K
Kundesuksess
$201K
Dataforskningsleder
$89.5K
Dataforsker
$89.1K
Finansanalytiker
$63.8K
Personalavdeling
$206K
Markedsføring
$88.6K
Markedsføringsoperasjoner
$90.5K
Partnerleder
$131K
Programleder
$164K
Prosjektleder
$159K
Salg
$115K
Løsningsarkitekt
$94.5K

Dataarkitekt

Teknisk programleder
$201K
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Celonis er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Celonis er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)

Ofte stilte spørsmål

