Celonis Lønninger

Celoniss lønn varierer fra $42,346 i total kompensasjon per år for en Forretningsanalytiker på laveste nivå til $205,800 for en Personalavdeling på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Celonis . Sist oppdatert: 9/10/2025