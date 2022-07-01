Selskapskatalog
BlueHalo
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

BlueHalo Lønninger

BlueHalos lønn varierer fra $110,129 i total kompensasjon per år for en Produktdesigner på laveste nivå til $246,225 for en Teknisk programleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos BlueHalo. Sist oppdatert: 8/31/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Programvareutvikler
Median $120K

Full-Stack Programvareingeniør

Maskinvareingeniør
Median $203K
Produktdesigner
$110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Teknisk programleder
$246K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos BlueHalo er Teknisk programleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $246,225. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos BlueHalo er $161,500.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for BlueHalo

Relaterte selskaper

  • Virgin Galactic
  • Aerojet Rocketdyne
  • Torch Technologies
  • Maven Wave
  • AGI
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser