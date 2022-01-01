Selskapsoversikt
Aerojet Rocketdyne
Aerojet Rocketdyne Lønninger

Aerojet Rocketdynes lønnsområde varierer fra $65,325 i total kompensasjon årlig for Forretningsanalytiker i nedre ende til $180,095 for Maskinvareingeniør i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Aerojet Rocketdyne. Sist oppdatert: 8/15/2025

$160K

Få betalt, ikke utnyttet

Maskinteknisk ingeniør
Median $120K
Regnskapsfører
$109K
Romfartsingeniør
$75.4K

Forretningsanalytiker
$65.3K
Dataanalytiker
$91.5K
Maskinvareingeniør
$180K
Programsjef
$104K
Prosjektleder
$120K
Teknisk programsjef
$96.9K
FAQ

