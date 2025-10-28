Programvareingeniør-kompensasjon in United States hos AppLovin varierer fra $242K per year for Software Engineer 2 til $574K per year for Staff Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $350K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for AppLovins totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/28/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$242K
$176K
$58.3K
$7K
Senior Software Engineer 1
$247K
$193K
$54.8K
$0
Senior Software Engineer 2
$335K
$224K
$108K
$3.8K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
100%
ÅR 1
Hos AppLovin er RSUs underlagt en 1-årig opptjeningsplan:
100% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% kvartalsvis)
