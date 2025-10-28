Selskapskatalog
AppLovin
Den gjennomsnittlige Markedsføring totalkompensasjonen in China hos AppLovin varierer fra CN¥397K til CN¥578K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for AppLovins totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/28/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

CN¥455K - CN¥519K
China
Vanlig Område
Mulig Område
CN¥397KCN¥455KCN¥519KCN¥578K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

100%

ÅR 1

Aksjetype
RSU

Hos AppLovin er RSUs underlagt en 1-årig opptjeningsplan:

  • 100% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% kvartalsvis)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Markedsføring hos AppLovin in China ligger på en årlig totalkompensasjon på CN¥577,898. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos AppLovin for Markedsføring rollen in China er CN¥396,693.

Andre ressurser