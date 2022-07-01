Selskapsoversikt
Ansarada
Ansarada Lønninger

Ansaradas lønnsområde varierer fra $16,528 i total kompensasjon årlig for Programvareingeniør i nedre ende til $49,750 for Personal i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Ansarada. Sist oppdatert: 8/21/2025

$160K

Kundeservice
$36.7K
Personal
$49.8K
Programvareingeniør
$16.5K

FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Ansarada er Personal at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $49,750. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Ansarada er $36,709.

