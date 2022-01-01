Selskapskatalog
Anaplan
Anaplan Lønninger

Anaplans lønn varierer fra $73,630 i total kompensasjon per år for en Rekrutterer på laveste nivå til $346,725 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Anaplan. Sist oppdatert: 8/31/2025

$160K

Programvareutvikler
P2 $81.2K
P3 $111K
P4 $159K

Full-Stack Programvareingeniør

Løsningsarkitekt
Median $168K
Produktleder
Median $132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Personalavdeling
Median $344K
Salg
Median $250K
Forretningsanalytiker
$262K
Kundeservice
$98.5K
Kundesuksess
$281K
Dataforsker
$116K
Informasjonsteknolog (IT)
$138K
Markedsføringsoperasjoner
$89.2K
Produktdesigner
$270K
Prosjektleder
$154K
Rekrutterer
$73.6K
Programvareutviklingsleder
$347K
Teknisk programleder
$239K
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Anaplan er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Ofte stilte spørsmål

The highest paying role reported at Anaplan is Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $346,725. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Anaplan is $156,545.

