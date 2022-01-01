Selskapskatalog
Splunk
Splunk Lønninger

Splunks lønn varierer fra $51,822 i total kompensasjon per år for en Salgsingeniør på laveste nivå til $733,000 for en Produktleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Splunk. Sist oppdatert: 8/29/2025

$160K

Programvareutvikler
P2 $171K
P3 $227K
P4 $300K
P5 $403K
P6 $726K

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Kvalitetssikring (KS) Programvareingeniør

Nettsted Pålitelighet Ingeniør

Produktleder
P2 $189K
P3 $219K
P4 $261K
P5 $422K
P6 $652K
P7 $733K
Salg
P2 $121K
P3 $158K
P4 $245K
P5 $312K

Programvareutviklingsleder
M3 $366K
M4 $411K
M5 $563K
Produktdesigner
P2 $150K
P3 $218K
P5 $351K

UX Designer

Løsningsarkitekt
P4 $229K
P5 $282K

Dataarkitekt

Cloud Security Architect

Dataforsker
Median $265K
Markedsføring
P2 $106K
P5 $268K
Teknisk programleder
Median $224K
Finansanalytiker
Median $145K
Programleder
Median $170K
Salgsingeniør
Median $51.8K
Informasjonsteknolog (IT)
Median $157K
Rekrutterer
Median $141K
Teknisk forfatter
Median $145K
Prosjektleder
Median $156K
Cybersikkerhetsanalytiker
Median $425K
Regnskapsfører
$252K

Teknisk Regnskapsfører

Forretningsoperasjonsleder
$147K
Forretningsanalytiker
Median $161K
Forretningsutvikling
$63.3K
Stabssjef
$371K
Kundeservice
$229K
Dataanalytiker
$167K
Personalavdeling
$249K
Ledelsesrådgiver
$153K
Markedsføringsoperasjoner
$162K
Produktdesignleder
$481K
Inntektsoperasjoner
$200K
Totale belønninger
$241K
UX-forsker
$129K
Opptjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Splunk er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)

  • 33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (8.32% kvartalsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Splunk er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Splunk er Produktleder at the P7 level med en årlig totalkompensasjon på $733,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Splunk er $227,427.

