Alorica
Alorica Lønninger

Aloricas lønn varierer fra $2,394 i total kompensasjon per år for en Salg på laveste nivå til $552,750 for en Informasjonsteknolog (IT) på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Alorica. Sist oppdatert: 11/13/2025

Kundeservice
$6.4K
Personalavdeling
$5K
Informasjonsteknolog (IT)
$553K

Markedsføring
$33.4K
Prosjektleder
$24.4K
Salg
$2.4K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Alorica er Informasjonsteknolog (IT) at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $552,750. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Alorica er $15,390.

