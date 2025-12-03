Selskapskatalog
Alarm.com
Alarm.com Maskinvareingeniør Lønninger

Maskinvareingeniør-mediankompensasjonspakken in United States hos Alarm.com utgjør totalt $151K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Alarm.coms totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/3/2025

Median Pakke
company icon
Alarm.com
Device Engineer
West McLean, VA
Totalt per år
$151K
Nivå
Senior
Grunnlønn
$121K
Stock (/yr)
$25K
Bonus
$5K
År i selskapet
6 År
Års erfaring
6 År
Hva er karrierenivåene hos Alarm.com?
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Opptjeningsplan

20%

ÅR 1

20%

ÅR 2

20%

ÅR 3

20%

ÅR 4

20%

ÅR 5

Aksjetype
RSU

Hos Alarm.com er RSUs underlagt en 5-årig opptjeningsplan:

  • 20% opptjenes i 1st-ÅR (20.00% årlig)

  • 20% opptjenes i 2nd-ÅR (20.00% årlig)

  • 20% opptjenes i 3rd-ÅR (20.00% årlig)

  • 20% opptjenes i 4th-ÅR (20.00% årlig)

  • 20% opptjenes i 5th-ÅR (20.00% årlig)

0%

ÅR 1

40%

ÅR 2

0%

ÅR 3

40%

ÅR 4

20%

ÅR 5

Aksjetype
RSU

Hos Alarm.com er RSUs underlagt en 5-årig opptjeningsplan:

  • 0% opptjenes i 1st-ÅR (NaN% per periode)

  • 40% opptjenes i 2nd-ÅR (40.00% årlig)

  • 0% opptjenes i 3rd-ÅR (NaN% per periode)

  • 40% opptjenes i 4th-ÅR (40.00% årlig)

  • 20% opptjenes i 5th-ÅR (20.00% årlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Maskinvareingeniør hos Alarm.com in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $227,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Alarm.com for Maskinvareingeniør rollen in United States er $161,000.

Andre ressurser

