TransUnion
TransUnion Lønninger

TransUnions lønn varierer fra $10,548 i total kompensasjon per år for en Finansanalytiker på laveste nivå til $300,000 for en Salg på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos TransUnion. Sist oppdatert: 10/27/2025

Dataforsker
L2 $130K
L3 $130K
L4 $153K
Programvareutvikler
L2 $14.8K
L3 $22.6K

Backend Programvareingeniør

Produktleder
L2 $113K
L4 $179K

Dataforskningsleder
Median $184K
Forretningsanalytiker
Median $99.5K
Salg
Median $300K
Forretningsoperasjonsleder
$123K
Forretningsutvikling
$140K
Dataanalytiker
$116K
Finansanalytiker
$10.5K
Information Technologist (IT)
$62.7K
Juridisk
$114K
Ledelsesrådgiver
$101K
Markedsføring
$231K
Markedsføringsoperasjoner
$88.7K
Produktdesigner
$97.5K
Programleder
$140K
Prosjektleder
Median $149K
Programvareutviklingsleder
$110K
Teknisk programleder
$184K
Risikokapitalist
$169K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos TransUnion er Salg med en årlig totalkompensasjon på $300,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos TransUnion er $122,610.

