Accolade Lønninger

Accolades lønn varierer fra $26,330 i total kompensasjon per år for en Kundeserviceoperasjoner på laveste nivå til $422,875 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Accolade. Sist oppdatert: 11/14/2025

Programvareingeniør
Median $136K
Produktleder
Median $282K
Forretningsoperasjoner
$32.1K

Kundeservice
$56.2K
Kundeserviceoperasjoner
$26.3K
Dataanalytiker
$150K
Datavitenskaper
$163K
Personalavdeling
$215K
Produktdesigner
$67.3K
Cybersikkerhetsanalytiker
$60.3K
Programvareutviklingsleder
$423K
Teknisk programleder
$176K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Accolade er Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $422,875. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Accolade er $143,124.

