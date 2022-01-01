Aetna Lønninger

Selskapsoversikt
Aetnas lønnsområde varierer fra $25,425 i total kompensasjon årlig for Produktdesigner i nedre ende til $258,703 for Løsningsarkitekt i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Aetna. Sist oppdatert: 8/15/2025

$160K

Dataanalytiker
PRF2 $136K
PRF3 $161K
PRF4 $190K

Helseinformatikk

Programvareingeniør
PRF1 $99K
PRF2 $133K
PRF3 $162K
PRF4 $172K

Dataingeniør

Aktuar
Median $141K

Produktsjef
Median $201K
IT-teknolog
Median $102K
Regnskapsfører
$95.1K
Forretningsanalytiker
$101K
Forretningsutvikling
$115K
Sivilingeniør
$58.8K
Dataanalytiker
$115K
Finansanalytiker
$82.6K
Ledelseskonsulent
$172K
Produktdesigner
$25.4K
Prosjektleder
$98K
Salg
$101K
Programvareingeniørsjef
$199K
Løsningsarkitekt
$259K
