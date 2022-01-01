Selskapsoversikt
A123 Systems
A123 Systems Lønninger

A123 Systemss lønnsområde varierer fra $29,850 i total kompensasjon årlig for Programvareingeniør i nedre ende til $149,250 for Dataanalytiker i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i A123 Systems. Sist oppdatert: 8/12/2025

$160K

Kjemiteknisk ingeniør
Median $125K
Dataanalytiker
$149K
Programvareingeniør
$29.9K

Vestingplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos A123 Systems er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-års vestingplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos A123 Systems er Dataanalytiker at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $149,250. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos A123 Systems er $125,000.

