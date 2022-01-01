Selskapsoversikt
PathAI
PathAI Lønninger

PathAIs lønnsområde varierer fra $109,450 i total kompensasjon årlig for Produktdesigner i nedre ende til $411,045 for Programvareingeniørsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i PathAI. Sist oppdatert: 8/21/2025

$160K

Programvareingeniør
Software Engineer I $124K
Senior Software Engineer $206K

Maskinlæringsingeniør

Full-stack programvareingeniør

Produktsjef
Median $170K
Biomedisinsk ingeniør
$164K

Dataanalytiker
Median $210K
Produktdesigner
$109K
Salg
$255K
Programvareingeniørsjef
$411K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos PathAI er Programvareingeniørsjef at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $411,045. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos PathAI er $187,750.

