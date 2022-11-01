Zinnov Salarissen

Zinnov's salaris varieert van $1,601 in totale vergoeding per jaar voor een Venture Capitalist aan de onderkant tot $291,450 voor een Solution Architect aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Zinnov . Laatst bijgewerkt: 11/14/2025