Workday Business Operations Manager Salarissen

De gemiddelde Business Operations Manager totale vergoeding bij Workday varieert van PLN 200K tot PLN 280K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Workday's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/2/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

PLN 217K - PLN 252K
Poland
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
PLN 200KPLN 217KPLN 252KPLN 280K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Workday zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)



Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Business Operations Manager bij Workday ligt op een jaarlijkse totale beloning van PLN 280,041. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Workday voor de Business Operations Manager functie is PLN 200,030.

