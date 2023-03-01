Ula Salarissen

Bedrijvengids
Ula's salaris varieert van $27,118 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer in India aan de onderkant tot $57,128 voor een Product Manager in Indonesia aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Ula. Laatst bijgewerkt: 9/21/2025

Product Designer
$27.1K
Product Manager
$57.1K
Project Manager
$35.3K

Software Engineer
$49.1K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Ula is Product Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $57,128. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Ula is $42,171.

