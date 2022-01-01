Bedrijvengids
Treasure Data
Treasure Data Salarissen

Treasure Data's salaris varieert van $75,750 in totale vergoeding per jaar voor een Technisch Programma Manager aan de onderkant tot $225,000 voor een Product Manager aan de bovenkant.

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Software Engineer
Median $195K
Product Manager
Median $225K
Data Analist
$81.6K

Data Scientist
$111K
Marketing
$222K
Product Designer
$145K
Sales
$205K
Sales Engineer
$102K
Software Engineering Manager
$208K
Solution Architect
$121K
Technical Account Manager
$173K
Technisch Programma Manager
$75.7K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Treasure Data is Product Manager met een jaarlijkse totale beloning van $225,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Treasure Data is $159,293.

