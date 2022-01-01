Bedrijvengids
Proofpoint
Proofpoint Salarissen

Proofpoint's salaris varieert van $72,436 in totale vergoeding per jaar voor een Data Scientist aan de onderkant tot $543,150 voor een Marketing aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Proofpoint. Laatst bijgewerkt: 9/17/2025

$160K

Software Engineer
L2 $148K
L3 $161K
L4 $207K
L5 $221K
L6 $306K
L7 $322K

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Accountant
Median $134K
Data Science Manager
Median $420K

Product Manager
Median $225K
Software Engineering Manager
Median $394K
Sales
Median $142K
Business Analist
$79.6K
Data Scientist
$72.4K
Financieel Analist
$112K
Human Resources
$169K
Informatietechnoloog (IT)
$265K
Marketing
$543K
Product Designer
$134K
Recruiter
$154K
Cybersecurity Analist
$127K
Technisch Programma Manager
$186K
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Proofpoint zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Proofpoint is Marketing at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $543,150. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Proofpoint is $169,150.

