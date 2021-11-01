Sigmoid Salarissen

Bedrijvenoverzicht
Sigmoid
Het salarisbereik van Sigmoid varieert van $22,403 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $70,369 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant.

$160K

Software Engineer
Median $22.4K

Data-ingenieur

Data Wetenschapper
Median $38.9K
Data Analist
$23K

Data Science Manager
$65.1K
Software Engineering Manager
$70.4K
Veelgestelde vragen

