Schrödinger Salarissen

Schrödinger's salaris varieert van $29,678 in totale vergoeding per jaar voor een Solution Architect in India aan de onderkant tot $207,060 voor een Product Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Schrödinger. Laatst bijgewerkt: 11/15/2025

Software Engineer
Median $171K
Informatietechnoloog (IT)
$144K
Product Manager
$207K

Project Manager
$199K
Solution Architect
$29.7K
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
Options

Bij Schrödinger zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Schrödinger is Product Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $207,060. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Schrödinger is $171,000.

