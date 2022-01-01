Bedrijvengids
Roper Technologies
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Roper Technologies Salarissen

Roper Technologies's salaris varieert van $2,902 in totale vergoeding per jaar voor een Customer Service in India aan de onderkant tot $149,250 voor een Solution Architect in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Roper Technologies. Laatst bijgewerkt: 9/18/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Business Analist
$63.3K
Customer Service
$2.9K
Data Scientist
$124K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Product Designer
$80.4K
Software Engineer
$122K
Solution Architect
$149K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Roper Technologies is Solution Architect at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $149,250. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Roper Technologies is $101,400.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Roper Technologies

Gerelateerde Bedrijven

  • AppFolio
  • Appian
  • A10 Networks
  • Aruba
  • Appen
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen