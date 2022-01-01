Roper Technologies Salarissen

Roper Technologies's salaris varieert van $2,902 in totale vergoeding per jaar voor een Customer Service in India aan de onderkant tot $149,250 voor een Solution Architect in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Roper Technologies . Laatst bijgewerkt: 9/18/2025