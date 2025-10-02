Software Engineer vergoeding in Greater Bengaluru bij Sandvine varieert van ₹1.29M per year voor Software Engineer I tot ₹2.03M per year voor Senior Software Engineer I. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Bengaluru bedraagt in totaal ₹1.65M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Sandvine's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/2/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Software Engineer I
₹1.29M
₹1.29M
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer I
₹2.03M
₹1.97M
₹0
₹56.8K
Senior Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
