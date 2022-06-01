Bedrijvengids
SADA
SADA Salarissen

SADA's salaris varieert van $21,128 in totale vergoeding per jaar voor een Copywriter in India aan de onderkant tot $295,515 voor een Software Engineering Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van SADA. Laatst bijgewerkt: 9/9/2025

$160K

Software Engineer
Median $175K
Solution Architect
Median $230K
Actuaris
$99.5K

Copywriter
$21.1K
Customer Service
$40.8K
Human Resources
$148K
Product Designer
$101K
Programma Manager
$43.4K
Project Manager
$138K
Sales
$160K
Cybersecurity Analist
$224K
Software Engineering Manager
$296K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij SADA is Software Engineering Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $295,515. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij SADA is $142,973.

