Axoni Salarissen

Axoni's salaris varieert van $155,000 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $165,825 voor een Business Analist aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Axoni. Laatst bijgewerkt: 11/17/2025

Software Engineer
Median $155K
Business Analist
$166K
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
Options

Bij Axoni zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Axoni is Business Analist at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $165,825. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Axoni is $160,413.

