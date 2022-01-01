Bedrijvengids
Replicated
Replicated Salarissen

Replicated's salaris varieert van $170,000 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $245,000 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Replicated. Laatst bijgewerkt: 10/24/2025

Software Engineer
Median $170K
Sales Engineer
$216K
Software Engineering Manager
$245K

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
Options

Bij Replicated zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (1.04% per periode)

  • 25% vest in het 3rd-JR (1.04% per periode)

  • 25% vest in het 4th-JR (1.04% per periode)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Replicated is Software Engineering Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $245,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Replicated is $215,761.

