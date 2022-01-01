Replicated Salarissen

Replicated's salaris varieert van $170,000 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $245,000 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Replicated. Laatst bijgewerkt: 10/24/2025
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Replicated zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (1.04% per periode)
25% vest in het 3rd-JR (1.04% per periode)
25% vest in het 4th-JR (1.04% per periode)
