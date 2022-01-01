Bedrijvenoverzicht
PathAI
Werk je hier? Claim je bedrijf

PathAI Salarissen

Het salarisbereik van PathAI varieert van $109,450 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer aan de onderkant tot $411,045 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van PathAI. Laatst bijgewerkt: 8/21/2025

$160K

Word betaald, niet bespeeld

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en realiseren regelmatig verhogingen van €30.000+ (soms €300.000+).Laat je salaris onderhandelen of je cv beoordelen door de echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Software Engineer
Software Engineer I $124K
Senior Software Engineer $206K

Machine Learning-ingenieur

Full-Stack software-ingenieur

Productmanager
Median $170K
Biomedische Ingenieur
$164K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Data Wetenschapper
Median $210K
Product Designer
$109K
Verkoop
$255K
Software Engineering Manager
$411K
Ontbreekt je functie?

Zoek naar alle salarissen op onze vergoedingspagina of voeg je salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij PathAI is Software Engineering Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $411,045. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij PathAI is $187,750.

Uitgelichte vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor PathAI

Gerelateerde bedrijven

  • HackerOne
  • Smartronix
  • Egnyte
  • Malwarebytes
  • ExtraHop
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Overige bronnen