Relay Payments
Relay Payments Salarissen

Relay Payments's salaris varieert van $88,555 in totale vergoeding per jaar voor een Product Manager aan de onderkant tot $218,900 voor een Data Science Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Relay Payments. Laatst bijgewerkt: 9/1/2025

$160K

Data Science Manager
$219K
Product Manager
$88.6K
Sales
$129K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Veelgestelde vragen

The highest paying role reported at Relay Payments is Data Science Manager at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $218,900. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Relay Payments is $128,640.

