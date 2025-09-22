Bedrijvengids
Reddit Technisch Programma Manager Salarissen

De gemiddelde Technisch Programma Manager totale vergoeding in United States bij Reddit varieert van $151K tot $211K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Reddit's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/22/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$162K - $191K
United States
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$151K$162K$191K$211K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Reddit logo

$20K

Vesting Schema

100%

JR 1

Bij Reddit zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 1-jarig vesting schema:

  • 100% vest in het 1st-JR (100.00% jaarlijks)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Reddit zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Reddit zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)

Vesting Schedule 100% after year 1.



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Technisch Programma Manager bij Reddit in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $210,600. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Reddit voor de Technisch Programma Manager functie in United States is $151,200.

Andere Bronnen