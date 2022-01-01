Bedrijvengids
Reddit Salarissen

Reddit's salaris varieert van $125,899 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer aan de onderkant tot $874,000 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Reddit. Laatst bijgewerkt: 8/29/2025

Reddit logo

$20K

Software Engineer
IC2 $159K
IC3 $266K
IC4 $416K
IC5 $478K
IC6 $874K

Machine Learning Engineer

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Product Manager
IC1 $384K
IC3 $211K
IC4 $316K
IC5 $445K
Data Scientist
IC3 $206K
IC4 $257K
IC5 $363K

Product Designer
IC1 $126K
IC4 $265K
IC5 $339K

UX Designer

Software Engineering Manager
Median $515K
Sales
IC3 $176K
IC4 $175K
Data Science Manager
Median $450K
UX Researcher
Median $260K
Financieel Analist
Median $140K
Project Manager
Median $145K
Recruiter
Median $145K
Accountant
Median $154K

Technical Accountant

Data Analist
$250K
Informatietechnoloog (IT)
$210K
Programma Manager
$201K
Cybersecurity Analist
$222K
Solution Architect
$147K

Data Architect

Technisch Programma Manager
$176K
Vesting Schema

100%

JR 1

Bij Reddit zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 1-jarig vesting schema:

  • 100% vest in het 1st-JR (100.00% jaarlijks)

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Reddit zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Reddit zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)

Veelgestelde vragen

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Reddit là Kỹ Sư Phần Mềm at the IC6 level với tổng thu nhập hàng năm là $874,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Reddit là $235,959.

