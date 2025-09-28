Bedrijvengids
Qualtrics
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • UX Researcher

  • Alle UX Researcher Salarissen

Qualtrics UX Researcher Salarissen

UX Researcher vergoeding in United States bij Qualtrics bedraagt $145K per year voor L4. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Qualtrics's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/28/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$139K - $161K
United States
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$122K$139K$161K$177K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$145K
$141K
$0
$3.5K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Bekijk 2 Meer Niveaus
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.


Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Qualtrics zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)



Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde UX Researcher aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un UX Researcher en Qualtrics in United States está en una compensación total anual de $177,310. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Qualtrics para el puesto de UX Researcher in United States es $122,180.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Qualtrics

Gerelateerde Bedrijven

  • Palantir
  • Medallia
  • Cornerstone OnDemand
  • FICO
  • CDW
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen