UX Researcher vergoeding in United States bij Qualtrics bedraagt $145K per year voor L4. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Qualtrics's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/28/2025
Gemiddelde Totaalvergoeding
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$145K
$141K
$0
$3.5K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Qualtrics zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)
25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)