Qualtrics
  • Salarissen
  • Project Manager

  • Alle Project Manager Salarissen

Qualtrics Project Manager Salarissen

Project Manager vergoeding in Ireland bij Qualtrics bedraagt €77K per year voor L3. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Qualtrics's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/28/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

€69.3K - €83.9K
Ireland
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
€63.9K€69.3K€83.9K€89.3K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L3
€77K
€59.4K
€5.8K
€11.7K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
L5
€ --
€ --
€ --
€ --
L6
€ --
€ --
€ --
€ --
€142K

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Qualtrics zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)



Veelgestelde vragen

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Project Manager sa Qualtrics in Ireland ay may taunang kabuuang bayad na €89,265. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Qualtrics para sa Project Manager role in Ireland ay €63,870.

