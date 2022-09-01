Precision Castparts Salarissen

Bedrijvengids
Precision Castparts
Precision Castparts's salaris varieert van $72,471 in totale vergoeding per jaar voor een Accountant aan de onderkant tot $196,980 voor een Data Scientist aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Precision Castparts. Laatst bijgewerkt: 9/18/2025

$160K

Mechanisch Ingenieur
Median $103K
Accountant
$72.5K
Data Scientist
$197K

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Precision Castparts is Data Scientist at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $196,980. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Precision Castparts is $103,000.

