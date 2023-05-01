Plusgrade Salarissen

Plusgrade's salaris varieert van $54,223 in totale vergoeding per jaar voor een Informatietechnoloog (IT) aan de onderkant tot $94,020 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Plusgrade . Laatst bijgewerkt: 11/29/2025