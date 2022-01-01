Pluralsight Salarissen

Bedrijvengids
Pluralsight's salaris varieert van $62,559 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineering Manager aan de onderkant tot $425,850 voor een Customer Success aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Pluralsight. Laatst bijgewerkt: 11/28/2025

Software Engineer
P2 $117K
P3 $141K
P4 $165K
P5 $217K

Full-Stack Software Engineer

Product Manager
P3 $151K
P4 $189K
P5 $343K
Data Scientist
Median $157K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Business Analist
Median $86K
Customer Success
$426K
Informatietechnoloog (IT)
$80K
Marketing Operaties
$102K
Product Design Manager
$241K
Project Manager
$87.1K
Sales
Median $125K
Sales Engineer
$136K
Software Engineering Manager
$62.6K
Solution Architect
$136K
Technisch Programma Manager
$116K
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Pluralsight zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Pluralsight is Customer Success at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $425,850. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Pluralsight is $135,675.

Andere Bronnen

