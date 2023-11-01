Novibet Salarissen

Novibet's salaris varieert van $19,591 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer aan de onderkant tot $32,604 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Novibet . Laatst bijgewerkt: 11/28/2025