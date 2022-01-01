Notion Salarissen

Bedrijvengids
Notion's salaris varieert van $53,499 in totale vergoeding per jaar voor een Sales aan de onderkant tot $531,500 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Notion. Laatst bijgewerkt: 10/23/2025

Software Engineer
L1 $231K
L2 $334K
L3 $303K
L4 $532K

Full-Stack Software Engineer

Data Scientist
Median $186K
Product Designer
Median $440K

Product Manager
Median $395K
Accountant
$90.5K
Business Operations Manager
$226K
Business Analist
$196K
Go-To-Market Engineer
$289K
Human Resources
$70K
Marketing
$175K
Programma Manager
$187K
Recruiter
$209K
Sales
$53.5K
Software Engineering Manager
$128K
Total Rewards
$186K
UX Researcher
$170K
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Notion zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

10 years post-termination exercise window.

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Notion is Software Engineer at the L4 level met een jaarlijkse totale beloning van $531,500. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Notion is $196,000.

