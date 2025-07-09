Bedrijvengids
Minsait
Minsait Salarissen

Minsait's salaris varieert van $23,619 in totale vergoeding per jaar voor een Technisch Programma Manager aan de onderkant tot $48,536 voor een Management Consultant aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Minsait. Laatst bijgewerkt: 9/16/2025

$160K

Software Engineer
Median $40.2K

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Business Analist
Median $31.4K
Data Analist
Median $26.6K

Data Scientist
$38.3K
Informatietechnoloog (IT)
$46.4K
Management Consultant
$48.5K
Technisch Programma Manager
$23.6K
Veelgestelde vragen

The highest paying role reported at Minsait is Management Consultant at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $48,536. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Minsait is $38,258.

