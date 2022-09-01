Bedrijvengids
McGraw Hill
McGraw Hill Salarissen

McGraw Hill's salaris varieert van $10,816 in totale vergoeding per jaar voor een Sales aan de onderkant tot $213,000 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van McGraw Hill. Laatst bijgewerkt: 9/15/2025

$160K

Software Engineer
Median $138K

Full-Stack Software Engineer

Product Designer
Median $100K
Product Manager
Median $120K

UX Researcher
Median $100K
Software Engineering Manager
Median $213K
Data Scientist
$184K
Marketing
$180K
Sales
$10.8K
Technisch Programma Manager
$185K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij McGraw Hill is Software Engineering Manager met een jaarlijkse totale beloning van $213,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij McGraw Hill is $137,500.

