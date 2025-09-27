Software Engineer vergoeding in Poland bij Kaseya varieert van PLN 255K per year voor Software Engineer 2 tot PLN 291K per year voor Senior Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in Poland bedraagt in totaal PLN 265K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Kaseya's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/27/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer 2
PLN 255K
PLN 255K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 291K
PLN 290K
PLN 0
PLN 1.5K
Staff Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
