Bedrijvengids
Kaseya
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Kaseya Salarissen

Kaseya's salaris varieert van $40,778 in totale vergoeding per jaar voor een Solution Architect aan de onderkant tot $105,440 voor een Product Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Kaseya. Laatst bijgewerkt: 9/15/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Software Engineer
Software Engineer 2 $68.1K
Senior Software Engineer $77.4K

Full-Stack Software Engineer

Sales
Median $80K

Account Manager

Product Manager
Median $105K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Customer Service
$42.2K
Human Resources
$88.2K
Management Consultant
$96.6K
Product Designer
$95.5K
Project Manager
$71.6K
Software Engineering Manager
$78.3K
Solution Architect
$40.8K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Kaseya is Product Manager met een jaarlijkse totale beloning van $105,440. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Kaseya is $78,290.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Kaseya

Gerelateerde Bedrijven

  • QGenda
  • ArborMetrix
  • Accruent
  • Rightpoint
  • Verys
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen