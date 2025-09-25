Bedrijvengids
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

Integrant Software Engineer Salarissen

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Egypt bij Integrant bedraagt in totaal EGP 1.24M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Integrant's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/25/2025

Mediaan Pakket
company icon
Integrant
Software Engineer
Cairo, QH, Egypt
Totaal per jaar
EGP 1.24M
Niveau
Principal
Basissalaris
EGP 1.24M
Stock (/yr)
EGP 0
Bonus
EGP 0
Jaren bij bedrijf
2 Jaren
Jaren ervaring
6 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Integrant?

EGP 7.9M

Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Stage Salarissen

Bijdragen

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Integrant in Egypt ligt op een jaarlijkse totale beloning van EGP 1,500,696. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Integrant voor de Software Engineer functie in Egypt is EGP 1,243,998.

