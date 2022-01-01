Bedrijvenoverzicht
Grubhub
Grubhub Salarissen

Het salarisbereik van Grubhub varieert van $19,632 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer aan de onderkant tot $320,000 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Grubhub. Laatst bijgewerkt: 8/19/2025

$160K

Software Engineer
Software Engineer 1 $140K
Software Engineer 2 $170K
Senior Software Engineer $217K
Staff Software Engineer $272K

Backend software-ingenieur

Full-Stack software-ingenieur

Site Reliability-ingenieur

Productmanager
Product Manager II $165K
Senior Product Manager $196K
Software Engineering Manager
Median $320K

Data Wetenschapper
Median $150K
Business Analist
Median $95K
Data Analist
Median $140K
Data Science Manager
Median $185K
Accountant
$126K
Bedrijfsoperaties
$296K
Manager Bedrijfsoperaties
$125K
Financieel Analist
$87.6K
Personeelszaken
$74.6K
Marketing
$51K
Marketing Operaties
$103K
Partner Manager
$115K
Product Designer
$19.6K
Programmamanager
$160K
Recruiter
$101K
Verkoop
$128K
Solution Architect
$85.6K

Data-architect

Technisch Programma Manager
$101K
UX Onderzoeker
$98K
Vestigingsschema

40%

JAAR 1

30%

JAAR 2

15%

JAAR 3

15%

JAAR 4

Aandelen type
RSU

Bij Grubhub zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vestigingsschema:

  • 40% wordt toegekend in de 1st-JAAR (40.00% jaarlijks)

  • 30% wordt toegekend in de 2nd-JAAR (7.50% driemaandelijks)

  • 15% wordt toegekend in de 3rd-JAAR (3.75% driemaandelijks)

  • 15% wordt toegekend in de 4th-JAAR (3.75% driemaandelijks)

25%

JAAR 1

25%

JAAR 2

25%

JAAR 3

25%

JAAR 4

Aandelen type
RSU

Bij Grubhub zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vestigingsschema:

  • 25% wordt toegekend in de 1st-JAAR (25.00% jaarlijks)

  • 25% wordt toegekend in de 2nd-JAAR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% wordt toegekend in de 3rd-JAAR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% wordt toegekend in de 4th-JAAR (6.25% driemaandelijks)

Veelgestelde vragen

The highest paying role reported at Grubhub is Software Engineering Manager with a yearly total compensation of $320,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Grubhub is $127,379.

Overige bronnen