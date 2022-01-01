Glassdoor Salarissen

Bedrijvengids
Glassdoor's salaris varieert van $11,551 in totale vergoeding per jaar voor een Sales in India aan de onderkant tot $342,705 voor een Marketing Operations in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Glassdoor. Laatst bijgewerkt: 9/1/2025

$160K

Software Engineer
Associate Software Engineer $151K
Software Engineer $176K
Senior Software Engineer $224K
Lead Software Engineer $260K

Full-Stack Software Engineer

Product Manager
Median $192K
Software Engineering Manager
Manager $333K
Senior Manager $311K

Data Scientist
Median $190K
Product Designer
Median $153K
UX Researcher
Median $254K
Business Operations Manager
$205K
Customer Success
$122K
Data Analist
$129K
Data Science Manager
$250K
Marketing Operations
$343K
Programma Manager
$279K
Project Manager
$110K
Sales
$11.6K
Technisch Programma Manager
$139K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Glassdoor is Marketing Operations at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $342,705. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Glassdoor is $192,000.

