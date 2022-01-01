Bedrijvengids
Collective Health
Collective Health Salarissen

Collective Health's salaris varieert van $65,325 in totale vergoeding per jaar voor een Business Analist aan de onderkant tot $502,500 voor een Sales aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Collective Health. Laatst bijgewerkt: 10/13/2025

$160K

Software Engineer
Median $195K
Product Manager
Median $138K
Software Engineering Manager
Median $250K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

Business Operations Manager
$97.5K
Business Analist
$65.3K
Data Analist
$88.4K
Data Scientist
$124K
Financieel Analist
$149K
Product Designer
$170K
Sales
$503K
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
Options

Bij Collective Health zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Collective Health is Sales at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $502,500. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Collective Health is $143,625.

Andere Bronnen