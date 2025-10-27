Software Engineer vergoeding in United States bij Genesys varieert van $92.4K per year voor L1 tot $181K per year voor L5. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $140K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Genesys's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/27/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L1
$92.4K
$90.2K
$0
$2.2K
L2
$118K
$112K
$0
$6.3K
L3
$140K
$128K
$2.9K
$8.8K
L4
$186K
$163K
$0
$23.1K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
