Ultimate Software Salarissen

Ultimate Software's salaris varieert van $70,745 in totale vergoeding per jaar voor een Informatietechnoloog (IT) in Germany aan de onderkant tot $189,945 voor een Data Scientist in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Ultimate Software . Laatst bijgewerkt: 9/21/2025