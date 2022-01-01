Bedrijvengids
GameStop
GameStop Salarissen

GameStop's salaris varieert van $35,183 in totale vergoeding per jaar voor een Sales aan de onderkant tot $165,825 voor een Data Analist aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van GameStop. Laatst bijgewerkt: 8/27/2025

$160K

Software Engineer
Median $135K
Business Analist
$149K
Data Analist
$166K

Data Scientist
$161K
Marketing Operations
$48.5K
Mechanisch Ingenieur
$119K
Product Manager
$133K
Programma Manager
$154K
Sales
$35.2K
Vesting Schema

5%

JR 1

15%

JR 2

40%

JR 3

40%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij GameStop zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 5% vest in het 1st-JR (5.00% jaarlijks)

  • 15% vest in het 2nd-JR (15.00% jaarlijks)

  • 40% vest in het 3rd-JR (20.00% halfjaarlijks)

  • 40% vest in het 4th-JR (20.00% halfjaarlijks)

Veelgestelde vragen

Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w GameStop wynosi $135,000.

