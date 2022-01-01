GameStop Salarissen

GameStop's salaris varieert van $35,183 in totale vergoeding per jaar voor een Sales aan de onderkant tot $165,825 voor een Data Analist aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van GameStop . Laatst bijgewerkt: 8/27/2025