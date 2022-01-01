GameStop Salarissen

GameStop's salaris varieert van $35,183 in totale vergoeding per jaar voor een Sales aan de onderkant tot $165,825 voor een Data Analist aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van GameStop. Laatst bijgewerkt: 8/27/2025
What do Product Managers even do?
Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.
5%
JR 1
15%
JR 2
40%
JR 3
40%
JR 4
Bij GameStop zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
5% vest in het 1st-JR (5.00% jaarlijks)
15% vest in het 2nd-JR (15.00% jaarlijks)
40% vest in het 3rd-JR (20.00% halfjaarlijks)
40% vest in het 4th-JR (20.00% halfjaarlijks)
Bezoek de Levels.fyi community om in contact te komen met werknemers van verschillende bedrijven, carrièretips te krijgen, en meer.