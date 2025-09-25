Bedrijvengids
fuseproject
Het mediane Industrieel Designer vergoedinspakket in United States bij fuseproject bedraagt in totaal $135K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor fuseproject's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/25/2025

Mediaan Pakket
company icon
fuseproject
Senior Industrial Designer
San Francisco, CA
Totaal per jaar
$135K
Niveau
L4
Basissalaris
$135K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Jaren bij bedrijf
7 Jaren
Jaren ervaring
10 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij fuseproject?

$160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Bijdragen

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Industrieel Designer bij fuseproject in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $149,500. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij fuseproject voor de Industrieel Designer functie in United States is $135,000.

